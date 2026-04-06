Anadolu Ajansı 106 Yaşında

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Erkan, mesajında, milletin sesi ve hafızası olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın, Milli Mücadele döneminden başlayarak, milletin sesi ve bağımsızlık kararlılığının dünyaya duyurulmasında çok büyük katkıları bulunduğunu ifade eden Erkan, zorluklar içinde kurulduğunu ve 106 yıllık birikimiyle güvenilir ve etkin bir haber kaynağı olarak yoluna devam ettiğini aktardı.

Erkan, yurt içi ve yurt dışında tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla geçmişten bugüne önemli bir görev üstlenen AA'nın tüm mensuplarına teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devam etmesini temenni etti.

AK Parti İl Başkanı Ünsal ise Milli Mücadele'nin sesi, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü kalemi olan AA'nın 106 yaşında olduğunu ifade etti.

AA'nın kuruluşundan bugüne ilkeli ve tarafsız haber anlayışını taktir ettiğini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarından bugüne milletimizin sesini dünyaya duyuran, doğru haberciliğin sarsılmaz kalesi Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yalnızca bir haber kaynağı değil, emeğiyle, dijital dönüşümü yakalayan vizyonuyla ve küresel ölçekteki etkisiyle ülkemizin gurur vesilesi olan Anadolu Ajansı, her zaman gerçeğin temsilcisi olmuştur. Bu vesileyle, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm Anadolu Ajansı ailesine başarılar diliyor, nice hizmet dolu yıllar temenni ediyorum."

İl Genel Meclis Başkanı Ozan da AA'nın dünyanın farklı noktalarında yaşananlara tanıklık etmekle kalmayıp, bunları güçlü bir habercilik ile duyurduğunu ifade etti.

Dijital dönüşümü yakalayıp, teknolojiyi etkin biçimde kullanarak kendini sürekli yenileyen AA'nın, hakikatin izini sürerek haber vermekle kalmayıp, Türkiye'nin sözünü küresel ölçekte temsil ettiğini belirten Ozan, sahadaki emeği ve kurumsal birikimiyle güvenilirliğin adresi olduğunu aktardı.