Anadolu Ajansı 106 Yaşında - Son Dakika
Anadolu Ajansı 106 Yaşında

06.04.2026 17:52
Kırşehir'de AK Parti temsilcileri, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Erkan, mesajında, milletin sesi ve hafızası olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın, Milli Mücadele döneminden başlayarak, milletin sesi ve bağımsızlık kararlılığının dünyaya duyurulmasında çok büyük katkıları bulunduğunu ifade eden Erkan, zorluklar içinde kurulduğunu ve 106 yıllık birikimiyle güvenilir ve etkin bir haber kaynağı olarak yoluna devam ettiğini aktardı.

Erkan, yurt içi ve yurt dışında tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla geçmişten bugüne önemli bir görev üstlenen AA'nın tüm mensuplarına teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devam etmesini temenni etti.

AK Parti İl Başkanı Ünsal ise Milli Mücadele'nin sesi, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü kalemi olan AA'nın 106 yaşında olduğunu ifade etti.

AA'nın kuruluşundan bugüne ilkeli ve tarafsız haber anlayışını taktir ettiğini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarından bugüne milletimizin sesini dünyaya duyuran, doğru haberciliğin sarsılmaz kalesi Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yalnızca bir haber kaynağı değil, emeğiyle, dijital dönüşümü yakalayan vizyonuyla ve küresel ölçekteki etkisiyle ülkemizin gurur vesilesi olan Anadolu Ajansı, her zaman gerçeğin temsilcisi olmuştur. Bu vesileyle, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm Anadolu Ajansı ailesine başarılar diliyor, nice hizmet dolu yıllar temenni ediyorum."

İl Genel Meclis Başkanı Ozan da AA'nın dünyanın farklı noktalarında yaşananlara tanıklık etmekle kalmayıp, bunları güçlü bir habercilik ile duyurduğunu ifade etti.

Dijital dönüşümü yakalayıp, teknolojiyi etkin biçimde kullanarak kendini sürekli yenileyen AA'nın, hakikatin izini sürerek haber vermekle kalmayıp, Türkiye'nin sözünü küresel ölçekte temsil ettiğini belirten Ozan, sahadaki emeği ve kurumsal birikimiyle güvenilirliğin adresi olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, AK Parti, Kırşehir, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 106 Yaşında - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı 106 Yaşında - Son Dakika
