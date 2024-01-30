Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 2 gazeteci AGC Basın Ödülleri\'nde ödül kazandı

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2023 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 2 gazeteci ödül kazandı.

AGC binasında ödül kazananların açıklandığı toplantıya, AGC Başkanı İdris Taş, Başkan Yardımcısı Şifa Çiçek, Genel Sekreter Rasim Gündüz, AGC üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Taş, programda, birbirinden değerli alanlarda uzman jüri üyeleriyle son derece titiz bir çalışma neticesinde yılın gazetecilerinin seçildiğini söyledi.

Türk basınının en prestijli ödüllerinden Antalya Basın Ödülleri'nde 144 eserin yarıştığını belirten Taş, "Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet verici. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir başkanlığındaki yarışma jürisi 18 eseri ödüle layık buldu. Ödül alsın ya da almasın yarışmaya eserleriyle anlam katan meslektaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Taş ödül alan gazetecileri açıkladı.

Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünden muhabir Ayşe Yıldız'ın "Erkenci çilek ihracatı" başlıklı eseri ekonomi dalında, AA kameramanı Oktay Özden de televizyon ödülü dalında "Parkenin topuklu antrenörü" haberiyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

2023 AGC Antalya Basın Ödülleri Jürisinde, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Sekreteri Adem Altan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Recep Çınar ve yerel gazete sahibi gazeteci Adnan Taraşlı yer aldı.