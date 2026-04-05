Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

05.04.2026 15:57
Siirt'te sivil toplum kuruluşları AA'nın 106. yılını kutladı, başarılar diledi.

Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Avukat Diyaeddin Temiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmada hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

Temiz, "Özellikle uluslararası alanda bağımsız ve tarafsız kuruluşların aradığı doğruluk ve güvenilirliğin güncel adresi olması, onu yalnızca bir haber kaynağı değil, küresel vicdan ve evrensel hukuk açısından da vazgeçilmez bir referans haline getirmektedir. Bu anlamlı misyonu özveriyle sürdüren tüm çalışanlarını saygı ve takdirle anıyor, nice başarılı yıllar diliyorum." dedi.

TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik de AA'nın 106. yılını kutlayarak, "Doğruluk ve tarafsızlık İlkesiyle yoluna devam eden Anadolu Ajansına başarılarla dolu nice yıllar dilerim." ifadesini kullandı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlbaş, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın köklü geçmişi ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren İlbaş, "Anadolu Ajansı, ülkemizin sesi olma görevini başarıyla sürdürmektedir. Tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla, toplumsal hafızanın oluşmasına değerli katkılar sunmaktadır. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Siirt İl Temsilcisi Ömer Faruk Sevgi de AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Köklü geçmişi ve ilkeli habercilik anlayışıyla Anadolu Ajansı, doğru ve güvenilir bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında her zaman önemli bir sorumluluk üstlenmiş, milletimizin ortak hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği Başkanı Faruk Süzgün de Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan, habercilikte güvenin ve hızın simgesi Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını kaydetti.

Süzgün, şu ifadeleri kullandı:

"6 Nisan 1920'de yakılan bu meşale, bugün de ilk günkü heyecanla ve profesyonellikle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Doğru haberi tarafsız bir şekilde bizlere ulaştıran, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm AA çalışanlarına emekleri için teşekkür eder, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı - Son Dakika
