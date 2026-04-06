Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Türkez, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkez, mesajında, Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.

Kuruluşundan günümüze kadar ajansta görev yapmış gazetecilerden vefat edenleri rahmetle anan Türkez, şunları kaydetti:

"AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü tebrik ediyor ve nice asırlara ulaşmasını diliyoruz. Günümüzde Erzurum ve bölge illerimizde, Türkiye'mizin her köşesinde, yurt dışında görev yapan ve emekli olanlardan başta üyelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımıza da sağlık, başarı ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz."