Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 10:55
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Yazıcıoğlu, mesajında Anadolu Ajansının milletin istiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin döneminde, 6 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana hakikatin sesi, milletin güvenilir haber kaynağı olduğunu belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde üstlendiği sorumlulukla, milletimizin doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşmasında hayati bir rol oynamıştır. Köklü geçmişiyle Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber ajansı olmanın ötesinde, milletimizin ortak hafızasını taşıyan, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu kararlılıkla sürdüren güçlü bir kurumdur. Gerçeği esas alan yayıncılık anlayışıyla, her şartta ilkeli duruşunu muhafaza etmeyi başarmıştır. Bu sorumluluğu özveriyle yerine getiren, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla görev yapan tüm Anadolu Ajansı mensuplarını da bu vesileyle takdir ediyorum. Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Anadolu Ajansı, bugün de aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürmekte, vatandaşlarımızı doğru, hızlı ve güvenilir bilgiyle buluşturmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden tüm emektarlarını rahmetle anıyor, görevleri başındaki kıymetli basın mensuplarına sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Nice yıllara, nice başarılı hizmetler."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı - Son Dakika
