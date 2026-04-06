Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 17:10
Kocaeli protokolü, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti ve başarılar diledi.

Kocaeli protokolü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, mesajında, doğru ve ilkeli haber anlayışıyla Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran AA'nın 106. kuruluş yılını tebrik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulup Milli Mücadele'nin öncü sesi olan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Anadolu Ajansımızın kuruluşunda emeği geçenleri saygıyla yad ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Milli Mücadele ruhuyla temelleri atılan, bugün Türkiye'nin ve dünyanın sesi olan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde milletin sesi olmak amacıyla kurulan AA'nın, 6 Nisan 1920'den bu yana tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla önemli bir misyonu başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Hakikatin izinde yürüyen AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Ömeroğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde, milletin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına ve basın camiamızın kıymetli mensuplarına kolaylıklar diliyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
