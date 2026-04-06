Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Kocaeli protokolü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, mesajında, doğru ve ilkeli haber anlayışıyla Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran AA'nın 106. kuruluş yılını tebrik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulup Milli Mücadele'nin öncü sesi olan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Anadolu Ajansımızın kuruluşunda emeği geçenleri saygıyla yad ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Milli Mücadele ruhuyla temelleri atılan, bugün Türkiye'nin ve dünyanın sesi olan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde milletin sesi olmak amacıyla kurulan AA'nın, 6 Nisan 1920'den bu yana tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla önemli bir misyonu başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Hakikatin izinde yürüyen AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Ömeroğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde, milletin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına ve basın camiamızın kıymetli mensuplarına kolaylıklar diliyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.