Anadolu Ajansı, TDT 13. Zirvesi marjındaki Diyalog Forumu\'nda ziyaretçileri ağırlıyor

Anadolu Ajansı, TDT 13. Zirvesi marjındaki Diyalog Forumu'nda ziyaretçileri ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Ajansı, Türk Dünyası Diyalog Forumu'ndaki standında ziyaretçilerini ağırlıyor. AA, TDT 13. Zirvesi marjında 30-31 Ekim'de düzenlenen forumda yayıncılık faaliyetleri, uluslararası haber ağı ve kitapları hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu"ndaki standında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi marjında 30-31 Ekim tarihlerinde bir otelde "Fikirden Diyaloğa, İleri" temasıyla gerçekleştirilen uluslararası forumda Anadolu Ajansı, ziyaretçilere haber, fotoğraf ve video başta olmak üzere yayıncılık faaliyetleri, uluslararası haber ağı, farklı sektörlere yönelik içerik üretimi ve yayımladığı kitaplar hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
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