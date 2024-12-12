Anadolu Ateşi Avrupa Turnesinde

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Anadolu Ateşi, Avrupa turnesiyle 14-18 Aralık'ta Almanya'da sanatseverlerle buluşacak.

Medeniyetler buluşması konseptiyle görsel şölen sunan performans ekibi, 14 Aralık'ta Hildesheim Halle 39, 15 Aralık'ta Bochum RuhrCongress, 17 Aralık'ta Offenbach Stadthalle ve 18 Aralık'ta Mannheim RosenGarten'da sahneye çıkacak.

Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen ve evrensel barış mesajları veren Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir kültür şöleni sunuyor.

Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan topluluk, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındırıyor.

Haluk Levent Almanya'da konser verecek

"Elfida", "Yollarda Bulurum Seni", "Anlasana" gibi eserleriyle tanınan, Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent de Almanya turnesi kapsamında sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak.

Haluk Levent, 14 Aralık'ta KUFA Saarbrücken ve 24 Ocak'ta Nürnberg Meistersingerhalle'de konser verecek.

Konser ve performansların biletleri "pickaseat.de" üzerinden satın alınabiliyor.