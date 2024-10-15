Anadolu Efes, Maccabi'ye Mağlup Oldu

(ANKARA)- Anadolu Efes ve Maccabi Playtika Tel Aviv, Sırbistan'da karşı karşıya geldi. Anadolu Efes,deplasmandan 93-91 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes,Turkish Airlines Euroleague üçüncü hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'e Sırbistan'da konuk oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda saat 21: 05'te başlayan mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic ve Maxime Boubert hakem üçlüsü yönetti.
Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Playtika Tel Aviv'e 93- 91 mağlup oldu.
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