Anadolu OSB'de 25 Bin Kişiye İstihdam

(ANKARA) – Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Mayıs 2026 itibarıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde, makine, elektrik, savunma, bilişim, metal işleme, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 150 fabrikada yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgemiz tamamlandığında ise 300 fabrikada yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir" dedi.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek bölgenin mevcut durumu, gelecek projeksiyonları ve sanayideki dönüşüm stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara'nın sanayi geleceğine dair ortak bir iradeyi paylaşmak için toplandıklarını belirten Tuncay, "Anadolu OSB, Ankara'nın üretim hafızasına kazınmış, geleceğe miras bırakılacak bir kalkınma modelidir" dedi.

Tuncay, Anadolu OSB'yi sadece bir üretim alanı olarak değil, bir vizyon ve dönüşüm hikayesi olarak tanımladı. Sanayinin sürdürülebilirlik ve aklın merkezi olduğunu ifade eden Tuncay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanayiyi yalnızca üretimle sınırlı görmüyor; yaşamın bir parçası, hatta kendisi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bugün sanayi; sadece üretim değil, aynı zamanda dönüşümün, sürdürülebilirliğin ve geleceği şekillendiren aklın merkezidir. Bu noktada Ankara, yalnızca Türkiye'nin başkenti olmanın ötesinde; üretimin, dönüşümün ve stratejik sanayi vizyonunun da merkezidir. Başkent Ankara'nın sanayinin stratejik kalbi, Anadolu OSB'nin ise bu kalpte geleceğin sanayi modelini inşa eden öncü bir yapı olduğunu ifade etmekten onur duyarım."

150 fabrikada 9 bin kişiye istihdam

Bölgenin tarihsel gelişimi ve güncel verilerine ilişkin detayları paylaşan Tuncay, Anadolu OSB'nin 31 Aralık 2002 tarihinde 410 hektarlık bir alanda kurulduğunu anımsattı. Mayıs 2026 itibarıyla ulaşılan rakamları aktaran Tuncay, şöyle konuştu:

"Mayıs 2026 itibarıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde, makine, elektrik, savunma, bilişim, metal işleme, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 150 fabrikada yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgemiz tamamlandığında ise 300 fabrikada yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Bu minvalde, Anadolu OSB'nin Ankara'nın yükselen üretim üssü ve üretimden istihdama büyüyen bir sanayi ekosistemi olduğunu ifade etmekten onur duyarım."

"Yeşil dönüşüm bir tercih değil zorunluluktur"

Üretimi doğayla çatıştırmadan ilerleme anlayışını benimsediklerini vurgulayan Tuncay, "yeşil dönüşüm" sürecinin Anadolu OSB için yıllardır süregelen bir yaklaşımın devamı olduğunu belirtti. Modern sanayinin kaynakları verimli kullanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Tuncay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gelinen aşamada yeşil dönüşüm, bizler için bir tercih değil, bir zorunluluk ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız ortak sorumluluğun en somut ifadesidir. Anadolu OSB'nin, sanayiyi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden şekillendiren ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yeşil sanayi vizyonu hedefini benimsediğini gururla ifade ederim. Enerji verimliliği, çevre dostu üretim altyapısı ve yeşil alan planlamaları bu vizyonumuzun temel taşlarını oluşturmaktadır."

"Vizyon mirası bırakıyoruz"

Güçlü sanayinin güçlü şehir demek olduğunu ifade eden Tuncay, Anadolu OSB'nin bir "altyapı projesi"nden ziyade bir "vizyon mirası" olduğunu dile getirdi. Marka değerinin güvenilirlik ve kurumsal yapıyla ölçüldüğünü belirten Tuncay, şunları kaydetti:

"Anadolu OSB, Ankara'ya bırakılan bir 'altyapı projesi' değil; aynı zamanda bırakılmaya çalışılan bir 'vizyon mirasıdır.' Yeşil alan yatırımlarımız, enerji dönüşüm projelerimiz ve planlı sanayi yaklaşımımız; Ankara'yı sadece büyüten değil, aynı zamanda yaşanabilir kılan bir modelin adımlarıdır. 'Sürdürülebilirlik ve Güvenle İnşa Edilen Bir Başarı Hikayesi' anlayışıyla; planlı gelişim, çevreye duyarlılık ve kurumsal güven temelinde yükselen bu yapı, yalnızca bugünün değil, yarının da sanayi vizyonuna yön vermektedir."