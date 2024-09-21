Anadolu Otoyolu'nda 750 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 750 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 750 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.