Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu

Anadolu Otoyolu\'nda Bayram Yoğunluğu
23.05.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda araç trafiği arttı, kazalar nedeniyle yavaşlama yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya ve Düzce kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor.

Otoyoldaki kazalar nedeniyle ulaşımın yönlendirildiği D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Bolu kesimi viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkisi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkilerinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce geçişinde Gümüşova rampaları, Elmacık, Gölyaka, Bataklı Çiftlik, Beyköy, Sinirci, Kaynaşlı, Üçköprü, Sarıçökek, Bolu Dağı geçişi ile 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde araçlar düşük hızda ilerliyor.

Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Hendek-Akyazı bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç kuyruğu Akyazı kesimine kadar uzanıyor.

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Kocaeli kesiminde bazı bölgelerde kısmi yoğunluk yaşanırken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli geçişlerinde İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:00:51. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.