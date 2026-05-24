Anadolu Otoyolu\'nda Bayram Yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Düzce ve Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimlerinin bazı bölümlerinde Ankara yönünde bayram tatiline gidenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Trafiğin düşük hızda ilerlemesi araç kuyruğuna neden oluyor. Hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşımı yavaşlatıyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor.

Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, bölge genelinde görevlerini sürdürüyor.

Otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışının yavaş ilerlemesi sonucu araç kuyruğu oluşuyor.

Otoyolun Kocaeli geçişi İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi mevkisinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Otoyolda şeritlerin 2'ye düştüğü mevkide sıkışıklık yaşanıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, otoyolda denetimlerde bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara yönünde ise yoğunluk yaşanmıyor.

Otoyolun Düzce kesimi Gölyaka ve Düzce gişeleri arası ile Üçköprü ve Kaynaşlı mevkilerinde araçlar yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Bolu Dağı geçişi ile Düzce giriş ve çıkışlarında ulaşım akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Otoyolun Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde akıcı yoğunluk görülüyor. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.