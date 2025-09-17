Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde C.M. (77) idaresindeki 34 NJ 2103 plakalı otomobil, Hendek ilçesi Kalayık mevkisinde önce aynı yönde giden E.K. (34) yönetimindeki 34 UG 1662 plakalı kamyona ardından S.A'nın (45) kullandığı 44 PN 944 plakalı çekicinin 44 AEY 245 plakalı dorsesine çarptı.
Kazanın ardından otoyolda araç trafiği oluşurken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde C.M'nin kullandığı otomobildeki Fidan M'nin (71) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü C.M. hastaneye kaldırıldı.
