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Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Muharrem A. idaresindeki hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada, araçta bulunan T.I, C.I, E.I, N.U. ve 8 yaşındaki E.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın tırın çarpması sonucu meydana geldiği iddia edilen Muharrem A'nın ifadesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu\'nda bariyere çarpan araçta 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı
30.12.2023 - 09:07,
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Muharrem A. idaresindeki 22 ABE 528 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Sapanca geçişi Ankara istikameti Gazipaşa mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, araçtaki yolculardan T.I, C.I, E.I. N.U. ve 8 yaşındaki E.U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tırın çarpması sonucu kaza yaptığını söyleyen Muharrem A'nın ifadesinin ardından ekipler, çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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