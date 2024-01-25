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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan bir otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu\'nda kaza: 8 kişi yaralandı
25.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:50
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İstanbul yönüne giden Coşkun Dinç idaresindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki Gökhan, Mervanur (2), Alparslan (4), Fadime ve Songül Dinç ile Büşra ve Alparslan Topuz (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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