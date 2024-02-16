Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Otoyolu\'nda durdurulan minibüste 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, kente uyuşturucu getireceği belirlenen bir minibüsü otoyolun Düzce kesiminde durdurdu. Minibüste yapılan aramada, havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16.02.2024 23:23  Güncelleme: 23:24
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan minibüsün havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kente uyuşturucu getireceği belirlenen bir minibüsü otoyolun Düzce kesiminde durdurdu.

Minibüste narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, aracın üst kısmında bulunan havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mesut Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Narkotik, Düzce, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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