Anadolu Otoyolu\'nda pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 ABH 87 plakalı pamuk yüklü tırın dorse kısmı, Gölyaka gişelerine yaklaşık 1 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden Yağmurlu, aracı yol kenarına çekerek durumu polis, itfaiye ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü ilerliyor.