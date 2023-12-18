Anadolu Otoyolu\'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde Neşe İ. idaresindeki 34 AER 887 plakalı otomobil, Gebze geçişinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOZ 924 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.