 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada, panelvan ile otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu\'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 2 yaralı
18.12.2023 - 10:03,
Abone Ol

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde Neşe İ. idaresindeki 34 AER 887 plakalı otomobil, Gebze geçişinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOZ 924 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika


10:17
Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih
10:10
4.1'lik depremin ardından Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Son Dakika
10:17 Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih
10:10 4.1'lik depremin ardından Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:31:01. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement