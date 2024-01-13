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Anadolu Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı, ulaşım 1,5 saat tek şeritten sağlandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı, ulaşım 1,5 saat tek şeritten sağlandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen bir kaza sonucu, 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından Ankara istikametine ulaşım yaklaşık 1,5 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada, tırlar olay yerinden çekildikten sonra ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu\'nda 2 tır çarpıştı, ulaşım 1,5 saat tek şeritten sağlandı
13.01.2024 - 03:01,  Güncelleme: 03:02
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İlhan Külekcioğlu'nun kullandığı 38 ABL587 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde, Movlamberdi Aydogdyyew idaresindeki DB 4939 MR plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücü Külekcioğlu, çarpmanın etkisiyle ezilen tırın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda tırlar olay yerinden çekilerek ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı, ulaşım 1,5 saat tek şeritten sağlandı - Son Dakika
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