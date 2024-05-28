Anadolu Otoyolu\'nda tır çarpması sonucu bir kişi yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, durdurdukları otomobilden inen 2 kişiden biri tırın çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde gittikleri 14 BD 563 plakalı otomobili Paşakonağı mevkisinde durduran M.O. ve R.Ç. araçtan indi.

Aracı emniyet şeridine doğru itmeye çalıştıkları belirtilen şahıslardan R.Ç'ye tır çarptı.

Kolundan yaralanan R.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araçta bira kutuları olduğu görülürken, alkollü olduğu belirtilen M.O, çekim yapan bir gazetecinin telefonuna vurdu.

M.O, polis tarafından olay yerinden götürüldü.