Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Su Tankeri Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Su Tankeri Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu\'nda Tır ve Su Tankeri Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir tır ile su tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazanın ardından otoyolda yaşanan ulaşım aksaklığı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

31.05.2024 17:19
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ercan Y. idaresindeki 55 ANY 148 plakalı tır, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde önünde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 01 CNJ 70 plakalı su tankerine çarptı.

Kazada tır sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları Huzayfe (8) ve Yunus Emre Y. (10) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Su Tankeri Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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