Anadolu Otoyolu\'nda zincirleme kaza

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Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.
Otoyolun Ankara istikameti Diliskelesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.
Güzergahta tek şeridin kapanması nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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