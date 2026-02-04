Keçiören Belediyesi'nden Barış Manço ve Cem Karaca Anısına Konser - Son Dakika
Keçiören Belediyesi'nden Barış Manço ve Cem Karaca Anısına Konser

04.02.2026 09:28  Güncelleme: 10:29
Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, Barış Manço ve Cem Karaca anısına düzenlediği konsere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, ünlü sanatçıların eserleri seslendirilerek nostaljik bir müzik şöleni sunuldu.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, Anadolu rock müziğinin efsanevi isimleri Barış Manço ve Cem Karaca anısına konser düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Bedirhanoğlu, Atila Zorlu ve Selçuk Karadağ da katıldı.

Sanat yönetmenliğini İlkim Eylül İlk'in üstlendiği gecede, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı hocaları tarafından usta sanatçılar Barış Manço ve Cem Karaca'nın ölümsüz eserleri seslendirildi. Etkinlik, sanatseverlere hem nostaljik bir yolculuk hem de unutulmaz bir müzik şöleni sunarken; ilçe sakinleri, müziğin birleştirici gücünü hep birlikte yaşadı.

"Değerlerimizi unutturmuyoruz"

Konser öncesi konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut, "Bugün iki kıymetli ismi anmak için burada toplandık. Bu iki kıymetli ismin anılmasına ve burada toplanmamıza vesile olan Belediye Başkanımız Sayın  Mesut Özarslan'a teşekkür ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, bu tür anma programlarıyla değerlerimizi unutmamak, değerlerimizi hatırlamak ve o güzel anıları hep birlikte dile getirmek için bu etkinlikleri düzenliyor. Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan, şu anda bir koordinasyon toplantısında olduğu için aramızda bulunamıyor. Ancak hepinize ayrı ayrı çok selamlarını gönderdi. Mesut Başkanımızın selamlarını sizlere iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

