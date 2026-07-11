Anadolu Üniversitesi'nde Seçmeli Ders Dönemi Başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 akademik yılından itibaren seçmeli ders uygulaması hayata geçirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin yeni uygulamasıyla öğrenciler, ilgi alanları, kariyer hedefleri ve bireysel öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planlarını daha esnek şekilde oluşturabilecek.

Uygulama kapsamında programlardaki ders kredilerinin en fazla yüzde 75'i zorunlu derslerden oluşacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm ise öğrencilerin tercih edeceği seçmeli derslerle tamamlanabilecek.

Böylece öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme ve eğitim süreçlerini kişiselleştirme imkanı bulacak.

Öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde kendi programlarına özel olarak sunulan seçmeli dersler arasından tercih yapabilecek.

Yaz okulunda ise yalnızca kendi programlarıyla sınırlı kalmadan ortak ders havuzundan ders seçebilecek öğrenciler, farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Seçmeli ders uygulamasıyla Anadolu Üniversitesinin Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.