Anadolu Üniversitesi'nden Öğrencilere Sınav Haftasında Çay, Çorba ve Kahve İkramı

Anadolu Üniversitesi, sınav haftasında Merkez Kütüphane'de ders çalışan öğrencilere destek olmak amacıyla çay, çorba ve kahve ikramı uygulaması başlattı. Bu hizmet, Anadolu Kafe'de gerçekekleştiriliyor ve öğrencilerin sınav stresini azaltmayı, motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Yoğun ders çalışma temposunda öğrencilere sıcak bir mola imkânı sunuluyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin vize ve final dönemlerinde kütüphanede yoğun çalıştığını belirterek, her sınav döneminde olduğu gibi bu dönemde de akşamları çay, çorba, kahve ve su ikramında bulunduklarını ifade etti. Bu sayede öğrenciler dışarı çıkıp vakit kaybetmeden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Öğrenciler, ikramların sınav haftasındaki çalışma atmosferine olumlu katkı sağladığını ve ortamı daha keyifli hale getirdiğini belirtti. Eğitim Fakültesi öğrencisi Fatma Erciyas, mola imkânlarının nefes aldırdığını ve odak noktasını geliştirdiğini söyledi. İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mehmet Buğra Yıldız, sıcak çorba veya çayın rahatlattığını ifade ederken, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ali Baran Ağtaş, dışarı çıkmakla uğraşmadan ihtiyaçlarını karşılamanın rahatlık sağladığını dile getirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Fatma Yılmaz ise, ikramların süreci daha verimli kıldığını vurguladı. Çay, kahve ve çorba ikramları, sınav haftası boyunca Anadolu Kafe'de devam edecek.