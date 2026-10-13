Anadolu Üniversitesi'nin yeni yapay zeka merkezi kamu ve özel sektöre çözüm üretecek - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nin yeni yapay zeka merkezi kamu ve özel sektöre çözüm üretecek

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Anadolu Üniversitesi, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve eğitimde kullanılması için Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi kurdu. Yönetmeliği 11 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan merkez, kamu ve özel sektörle ortak çalışmalar yürütecek.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, eğitim süreçlerinde kullanılması ve farklı alanlara yönelik çözümler üretilmesi amacıyla Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkezin kuruluşuna ilişkin yönetmelik, 11 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapay zeka alanında bilimsel araştırmalar yürütmesi, eğitim uygulamaları geliştirmesi ve kamu kurumları ile özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmesi hedeflenen merkez, üniversitenin akademik birimleriyle işbirliği içinde faaliyet gösterecek.

Yapay zeka alanındaki bilimsel projelerin ve yayınların geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen merkezde, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi, yapay zeka uygulamalarının farklı alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirilmesi ve araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılması planlanıyor.

Eğitimde yapay zeka uygulamaları geliştirilecek

Merkezde, yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılmasına yönelik araştırmalar da yapılacak.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen öğrenme modellerinin geliştirilmesi, yapay zeka destekli eğitim sistemlerinin değerlendirilmesi, öğretim elemanları ile öğrencilerin bu teknolojileri etkin kullanmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Yükseköğretimde üretken yapay zekanın kullanım alanları ve olası riskleri üzerine çalışmalar yürütülmesi, veri mahremiyeti, etik ilkeler ve güvenilir yapay zeka konularında farkındalık oluşturulması da merkezin hedefleri arasında bulunuyor.

Merkezde ayrıca yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve üretken yapay zeka modellerinin performansı, doğruluğu ve güvenilirliği değerlendirilecek. Modellerin etik ilkelere uygunluğu ve taşıdığı riskler üzerine araştırmalar gerçekleştirilecek.

Metin, görsel, ses ve video gibi dijital içeriklerin yapay zeka teknolojileriyle üretilmesi ve düzenlenmesine yönelik çalışmaların da yapılacağı merkezde, kişisel verilerin korunması, etik kurallar ve telif haklarının gözetilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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