Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Ders Boykotuna Gidiyor - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Ders Boykotuna Gidiyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından dersleri boykot etmeye başladı. Öğrenciler, akademik sürecin sekteye uğramaması için ödev teslim tarihlerinin ertelenmesini ve devamsızlık haklarında esneklik talep ediyor.

24.03.2025 18:25  Güncelleme: 20:48
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(ESKİŞEHİR)- Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, dersleri boykot etmeye başladı. Yüzlerinin gözükmesini istemeyen öğrenciler, yüzlerini boykot yazısına çevirdi ve basın mensuplarına bu şekilde fotoğraf verdi. Okulda yarından itibaren derslere girmeyeceklerini belirten öğrenciler, akademik sürecin sekteye uğramaması için ödev teslim tarihlerinin ertelenmesini ve devamsızlık hakları konusunda esneklik sağlanmasını talep etti.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrasında dersleri boykot etmeye başladı.

İletişim Bilimleri Fakültesi kantininin bahçesine, "Bu fakültede boykot var" yazısı asan öğrencilere, edebiyat fakültesi ve konservatuar öğrencileri de destek verdi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber akademik boykot çağrısı yapan üniversite öğrencileri, fotoğraf çekimi yapılırken arkalarını döndü. Yüzlerinin gözükmesini istemeyen öğrenciler, yüzlerini boykot yazısına çevirdi ve basın mensuplarına bu şekilde fotoğraf verdi. Öğrenciler, gelecekte bir sorun yaşamamak adına böyle bir talepte bulunduklarını belirtti.

"Öğrenciler olarak endişeliyiz"

Daha sonra boykot çağrısına ilişkin okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Hocalarımız, bölüm öğrencilerinin ortak kararını bildirmek üzere, sınıf arkadaşlarımızı temsilen sizlerle iletişime geçiyoruz. Bizler, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri olarak, son dönemde yaşanan olayların akademik ve psikolojik süreçlerimizi derinden etkilediğinin farkındayız. Toplu taşımada yapılan ani değişiklikler, yurt girişlerindeki kısıtlamalar ve kampüslerimizde güvenli, özgür bir ortamın sağlanamaması bizleri endişelendirmektedir. Tüm bu sebeplerle derslere ve sınavlara odaklanmak her geçen gün zorlaşmaktadır. Aynı zamanda bizler, üniversite öğrencileri olarak hak, hukuk ve adalet konularında duyarsız kalmak istemiyoruz. Anayasal hakkımız olan barışçıl protestolara katılmanın, yalnızca bireysel bir duruş değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu süreç, yalnızca akademik bir dönem değil; bizlerin toplumsal bilinç kazanma ve haklarını savunma mücadelesinin bir parçasıdır.

"Polis varsa, şiddet varsa, ders yok!"

Bu sebeple, hem Anadolu Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrenciler için hem de ODTÜ'lü arkadaşlarımızın çağrısına kulak vermek adına bizler de 25 Mart Salı gününden itibaren derslere girmeyeceğimizi bildiriyoruz. Akademik sürecimizin sekteye uğramaması adına, ödev teslim tarihlerinin ertelenmesini ve devamsızlık haklarımız konusunda esneklik sağlanmasını talep ediyoruz. Özgür düşüncenin filizlenebileceği bir akademik ortam istiyoruz. Kampüslerde polis barikatları değil, bilim üretmek isteyen özgür öğrenciler görmek istiyoruz. Bu nedenle, bizler de 'Polis varsa, şiddet varsa, ders yok' diyoruz ve sizleri bu haykırışımıza kulak vermeye, anayasal haklarımızı savunmaya ve özgür üniversiteler için ders boykotuna destek vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Anadolu Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Ders Boykotuna Gidiyor - Son Dakika

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