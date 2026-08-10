Anafartalar Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Anafartalar Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü Kutlandı

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MSB, Anafartalar Zaferi'ni kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanları anmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutladı.???????

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir." sözü yer aldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale destanımızın dönüm noktalarından olan Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, canıyla, kanıyla yılmadan mücadele ederek düşmana geçit vermeyen Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anafartalar Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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