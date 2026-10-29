Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Göreme çökmesinde ölüm haberleri üzerine rahmet diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Göreme çökmesinde ölüm haberleri üzerine rahmet diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Göreme çökmesinde ölüm haberleri üzerine rahmet diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir Göreme'deki peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki haberleri üzüntüyle takip ettiğini bildirdi. Ağıralioğlu, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
Yavuz AğıralioğluPolitikaNevşehirGöremeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:05:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Göreme çökmesinde ölüm haberleri üzerine rahmet diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android