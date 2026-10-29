Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Göreme çökmesinde ölüm haberleri üzerine rahmet diledi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.