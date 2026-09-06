Anak Krakatau'nun külü Cakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'nı geçici olarak kapattı - Son Dakika
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Anak Krakatau'nun külü Cakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'nı geçici olarak kapattı

Anak Krakatau\'nun külü Cakarta\'daki Soekarno-Hatta Havalimanı\'nı geçici olarak kapattı
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Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'ndan yayılan volkanik kül, başkent Cakarta yakınlarındaki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı bölgesine ulaşınca tesis pazar günü erken saatlerde geçici olarak kapatıldı.

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'ndan yayılan volkanik külün başkent Cakarta yakınlarındaki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı bölgesine ulaşması üzerine, tesis pazar günü erken saatlerde geçici olarak kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı, durumdan çok sayıda uçuşun etkilendiğini açıkladı.

Havalimanı pazar günü yaptığı açıklamada, Anak Krakatau Yanardağı'ndaki artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuşların yerel saatle 13.30'a kadar askıya alındığını bildirdi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Lukman F. Laisa, yaşanan aksaklığın ülkenin ana havalimanındaki iç ve dış hat uçuşlarını etkilediğini belirtti.

Singapur, Hong Kong, Sidney, Seul, Doha, Amsterdam ve Kuala Lumpur güzergahları dahil 16 dış hat uçuşu iptal edilirken, 7 uçuş rötarlı yapıldı, 5 uçuşun ise saati yeniden düzenlendi. İç hatlarda Lampung, Denpasar ve Surabaya bağlantılı 4 uçuş iptal edildi, 1 uçuş başka bir havalimanına yönlendirildi.

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Cakarta'daki Halim Perdanakusuma Havalimanı, Tangerang'a bağlı Curug'da bulunan Budiarto Havalimanı ve Lampung'daki Radin Inten II Havalimanı'nın da faaliyetleri geçici olarak askıya alındı.

Lukman, durumdan yaklaşık 23.000 yolcunun etkilendiğini, geceyi Soekarno-Hatta Havalimanı'nın apronunda geçiren 170 uçağın ise güvende olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Anak Krakatau'nun külü Cakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'nı geçici olarak kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anak Krakatau'nun külü Cakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'nı geçici olarak kapattı - Son Dakika
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