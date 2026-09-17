Analiz: Yapay zeka kullanan şirketler daha az çalışan aldı - Son Dakika
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Analiz: Yapay zeka kullanan şirketler daha az çalışan aldı

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Analiz: Yapay zeka kullanan şirketler daha az çalışan aldı
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Danimarka Merkez Bankası, yapay zeka kullanan Danimarkalı şirketlerin bu teknolojiyi kullanmayan benzer firmalara kıyasla daha az çalışan istihdam ettiğini bildirdi. İstihdam artışındaki yavaşlama özellikle genç ve eğitim düzeyi yüksek çalışanlarda belirginleşirken ücretlere etkisine dair işaret bulunmuyor.

OSLO, 17 Eylül (Xinhua) -- Danimarka Merkez Bankası yapay zekayı kullanan Danimarkalı şirketlerin, bu teknolojiyi kullanmayan benzer firmalara kıyasla daha az çalışan istihdam ettiğini bildirdi.

Danimarka Merkez Bankası'nın çarşamba günü yayımladığı analize göre, istihdam artışındaki yavaşlama özellikle daha genç ve eğitim düzeyi daha yüksek çalışanlar arasında belirginleşirken, ücretlerin bundan etkilendiğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Danimarkalı ekonomist ve Merkez Bankası yöneticilerinden Signe Krogstrup, "Beklediğimiz yapay zeka dönüşümü Danimarka'da başladı" dedi.

Banka tarafından yayımlanan ilgili analizde, yapay zekanın benimsenmesinin istihdam üzerindeki etkilerinin daha küçük şirketlerde yoğunlaştığı ve özellikle yapay zekanın etkilediği mesleklerde işe alımların azaldığı belirtildi.

Krogstrup, yapay zekanın Danimarka genelindeki istihdamı etkilediğine dair net bir kanıt bulunmadığını ve bu durumun, normalde yapay zekayı benimseyen şirketlere katılabilecek çalışanların başka yerlerde iş bulduğunu gösterdiğini söyledi.

Analizde, Danimarka İstatistik Kurumu'nun şirketlerin yapay zeka kullanımına ilişkin verileri ile istihdam ve ücretlere ilişkin idari kayıtlar bir araya getirildi.

Krogstrup, uzun vadeli etkinin büyük ölçüde belirsizliğini koruduğunu ve istihdamda yaşanabilecek düşüşün göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Krogstrup ayrıca yapay zekanın yeni işletmelerin ve iş rollerinin ortaya çıkmasını teşvik edebileceğini, bunun da istihdamı artırabileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Merkez BankasıYapay ZekaDanimarkaTeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

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