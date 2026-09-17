Anamur Başsavcısı Çatlı, Mersin\'deki güvenlik birimlerini ziyaret etti

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, protokol üyelerine ziyarette bulundu.

Çatlı, kent merkezindeki programı kapsamında İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve Mezitli İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Anamur ve Mersin'de devam eden adli çalışmalar ve asayiş faaliyetleri değerlendirildi.

Çatlı, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının adalet sisteminin sağlıklı işlemesinde kritik rolü olduğunu belirtti.

Kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu kaydeden Çatlı, "Kolluk kuvvetlerimizin fedakar gayretleri, adaletin tesisinde vazgeçilmez bir unsurdur. Kurumlarımız arasındaki uyum ve dayanışma, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.