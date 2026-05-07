Mersin'in Anamur ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 20 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.
Kıbrıs Camisi'nde düzenlenen törene İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, hacı adayları ve yakınları katıldı.
Fidan, programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.
Törenin ardından aileleriyle vedalaşan hacı adaları, dualar eşliğinde yola çıktı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?