Anamur\'da Hafızlık Eğitimi Tamamlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci belgelerini aldı.
Hafızlık öğrencileri, Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, "Hafız olduk kornaya basarak kutlayabilirsiniz" yazılı döviz astıkları araçlarla konvoy yaparak gitti.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa katılan İl Müftüsü Mustafa Topal, öğrencileri tebrik etti.
Topal, öğrencilere belgeleri ve hediyelerini verdi.
