Anamur'da Meclis Toplantısı Antik Kentte Yapıldı

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Anamur Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu Anemurium Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in yönetimindeki toplantı, antik kentteki 2 bin yıllık odeonda düzenlendi.

Toplantıya meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Durmuş, ilçenin önemli tarihi eserlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "İlçemizin günümüze kadar korunan tarihi değerlerini bugüne kadar maalesef yeterince tanıtamamışız. Bundan sonra kadim şehrimiz Anamur'un tanıtımı için elimizden geleni yapacağız." dedi.