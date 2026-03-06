Anamur\'da Umre Yolcuları Uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde kutsal topraklara gidecek 23 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi.
Anamur Otogar Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, ramazanda gerçekleştirilen umre ibadetinin ayrı bir manevi değere sahip olduğunu söyledi.
Daha sonra umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.
