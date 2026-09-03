Anamur Emniyet Müdürü Haşmet Günay, Başsavcı Tanju Çatlı\'yı makamında ziyaret etti

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

Çatlı, makamında bir araya geldiği Günay'a yeni görevinde başarı diledi.

Günay ise kabulü ve iyi dileklerinden dolayı Çatlı'ya teşekkür etti.