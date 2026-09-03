Anamur Emniyet Müdürü Haşmet Günay, Başsavcı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti. Başsavcı Çatlı, Günay'a yeni görevinde başarı dilerken, Günay da kabulü ve iyi dilekleri için teşekkür etti.
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.
Çatlı, makamında bir araya geldiği Günay'a yeni görevinde başarı diledi.
Günay ise kabulü ve iyi dileklerinden dolayı Çatlı'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anamur Emniyet Müdürü Haşmet Günay, Başsavcı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?