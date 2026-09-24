Anand, UCM emri bulunan Netanyahu'nun Kanada hava sahası geçişini araştırıyor - Son Dakika
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Anand, UCM emri bulunan Netanyahu'nun Kanada hava sahası geçişini araştırıyor

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Kanada, UCM tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun New York ziyaretinde hava sahasından geçip geçmeyeceğini araştırıyor. Bakan Anita Anand, Kanada'nın uluslararası mahkeme kararlarına saygı gösterdiğini vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York ziyareti sırasında ülke hava sahasından geçip geçmeyeceğini araştırdıklarını bildirdi.

CTV News'ün haberine göre Anand, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

"Bu özel uçuşla ilgili, BM'ye gelmeden önce sahip olmadığım bilgileri Bakanlığımdan sağlamasını istedim." diyen Anand, Kanada'nın tutumunun uluslararası mahkemelerin kararlarına saygı göstermek olduğunu vurguladı.

Anand, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve Batı Şeria'da acı çeken insanların desteklenmesi ve insanlığa karşı suçların ele alınması gerektiğini söyledi.

Bakan Anand, Kanada'nın Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak görüp görmediği yönündeki soruya ise doğrudan yanıt vermedi.

Netanyahu'nun bugün BM Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a gitmesi bekleniyor, Kanada Başbakanı Mark Carney, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde tutuklanacağını söylemişti.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde UCM tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkilerinin bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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