Balıkesir'in Gömeç ilçesinde anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Gömeç İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Ahmet Tulun Himam İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri, Gömeç İlçe Emniyet Amiri Erdal Çoşan'ı makamında ziyaret etti.
Öğrenciler, birimlerde görev yapan polis memurlarıyla da görüşerek, meslek hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Anaokulu Öğrencilerinden Polis Ziyareti - Son Dakika
