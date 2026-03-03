Anaokulundan İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika
Anaokulundan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

03.03.2026 11:16
Havza İlk Kıvılcım Anaokulu, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliğiyle 34 bin 515 lira topladı.

Havza İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencileri "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlemiş oldukları yardım kampanyası ile ihtiyaç sahipleri için 34 bin 515 lira topladı.

Havza İlk Kıvılcım Anaokulunda değerler eğitimi ve "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanyada toplanan 34 bin 515 lira Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı, askıda pide ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram kıyafeti alınması amacı ile okul Müdürü Galip Güven tarafından Havza SYDV Başkanı ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a teslim edildi.

Kaymakam Ayvat, kampanyaya destek veren öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, "Koca yürekli çocuklarımızın bizlere emaneti olan bu para en kısa süre içerisinde Havza SYDV Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. Çocuklarımızın bu yaşta paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmeleri çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Okul Müdürü Galip Güven ise kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederek, "'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize paylaşma ve yardımlaşma duygusunu öğretmek adına düzenlemiş olduğumuz kampanya ile toplanan 34 bin 515 lira inşallah ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsun yarar sağlayacaktır." dedi.

Toplanan parayı teslim alan Kaymakam Ayvat, parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Havza SYDV Müdürü Okan Ünal'a teslim etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

