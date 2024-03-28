Anavatan Partisi, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek verecek - Son Dakika
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Anavatan Partisi, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek verecek

Anavatan Partisi, Adana\'da Cumhur İttifakı\'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir\'e destek verecek

Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini duyurdu. Anavatan Partisi Genel Sekreteri Baran Erdem Kaya, Kocaispir ile yapılan görüşmenin ardından Adana'nın geçmiş dönemlerde yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve şehrin yeniden inşası için Kocaispir'in başkanlığına güven duyulduğunu ve seçimlerde destekleme kararı alındığını açıkladı.

28.03.2024 14:53
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Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini duyurdu.

Anavatan Partisi Genel Sekreteri Baran Erdem Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Anavatan Partisi Genel Başkan yardımcıları Semih Narlı ve Fatih Ünal'ın, Kocaispir ile görüştüğünü belirtti.

Kaya, görüşmenin ardından Adana'nın geçmiş dönemlerde yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve şehrin yeniden inşası için Kocaispir'in başkanlığına güven duyulduğunu ve seçimlerde destekleme kararı alındığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anavatan Partisi, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek verecek - Son Dakika

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