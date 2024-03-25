Anavatan Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu.
Partiden yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının, Anavatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatınca düzenlenen törende açıklandığı bildirildi.
Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na sonsuz destek vereceklerini dile getirerek, "Başkanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Yıllardır Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde de bu hizmetlerin dahası için başkanımıza ve ekibine olan desteğimizi gösterecek, kendisini ve ekibini yeni dönemde de Alanya Belediyesi'nin başında göreceğiz." ifadesini kullandı.
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel de konuşmasında, şunları kaydetti:
"Anavatan Partisinin tüm kıymetli kadrolarına ve üyelerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni, birliğin gücüyle 31 Mart yerel seçimlerinden de zafer ile çıkacağımızdan şüphemiz yok. Birliğin gücüyle birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığına yeni atanan Sayın Ramazan Durdu Söyler'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."
Törene, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök ve meclis üyeliği adaylarının katıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Anavatan Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı - Son Dakika
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Adapazarı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Alemdar, seçimler için destek isteyerek, şehrin geleceği noktasında önemli bir seçim arifesinde olduklarını belirtti. Ayrıca, Sakarya'nın esnafı, işçisi ve çiftçisiyle çalışkan insanların şehri olduğunu vurgulayarak, esnafın elini rahatlatacak çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi. Akyazı ilçesinde de miting düzenleyen Alemdar, siyasetlerinin insan merkezli ve hizmet odaklı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Justinianus Köprüsü ve vadisi için hazırladıkları projenin detaylarını paylaşarak, köprünün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projeler kapsamında tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartlarının artırılacağını söyledi. Yılmaz, bu salonlarda doktor muayene odaları ve muhtarlık odalarının da bulunacağını belirtti. Başkan Yılmaz, somut adımlar atan bir yönetim anlayışına sahip olduklarını ve köylere geri dönüşlerin olacağını vurguladı.
13-14 Nisan 2024 tarihinde 500'den fazla bisiklet sporcusu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol yarışı için bir araya gelecek. Yarış, bölgede bisiklet sporuna dikkat çekmek ve bisiklet rotalarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde meydana gelen kaza, tırı durduran sürücünün dikkati sayesinde faciaya dönüşmedi. Olayı gören vatandaşlar sürücüye yardım ederken, jandarma ekipleri de bölgede trafik akışını sağladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, Öcalan hain değildi sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Eski bakanlardan olan Erdem hakkında resen soruşturma başlatıldı.
7'li Ragbi Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ilk etap müsabakaları Antalya'da gerçekleştirildi. Viking Park Otel'de düzenlenen turnuvaya 24 takım katıldı. İlk etap maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Firuzköyspor-Kütahya Yurdum: 31-7, Konya GSB Spor-Ordu Varlıklar Ragbi: 21-5, Pursaklar Belediyespor-Beyazgül: 46-0, Koç Üniversitesi-Mimar Sinan MTAL: 45-7, Ankara Ragbi-Fatsaspor: 41-0, Eskişehir Aqua-ODTÜ: 27-12, vb.
Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların kampına sürekli misafir olan tilkiler yine şaşırtmadı, bir çadıra giren tilki ev yapımı helvayı yedi. Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, tilkinin çadıra gelip helvayı yemesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Tilkinin sürekli olarak kamp alanına gelerek diğer dağcılardan yiyecek aldığı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusundaki bazı iller için kar ve sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri, Batman'ın güneyi, Şırnak ve Siirt'in batısında ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Erzurum'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüşen Kacır, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edip esnaf ziyareti yaparak vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Bakan Kacır, ziyaret ettiği yerlere Togg aracıyla gitti.
Sizin düşünceleriniz neler ?