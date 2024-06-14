Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet ve Özgürlük Partisi'nin kendiliğinden dağılması talebi üzerine Anayasa Mahkemesi, partinin hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi. Ayrıca, partinin tüm mallarının hazineye geçmesine hükmedildi.

14.06.2024 13:31
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Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Adalet ve Özgürlük Partisi'nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

Dava kapsamında Anayasa Mahkemesi, partiden savunmasını istendi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının hazineye geçmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti - Son Dakika

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