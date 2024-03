Anayasa Mahkemesi, baba olduğunu iddia eden kişinin soybağının reddi davasını açma şartlarını iptal etti

Capcom, Mart ayında iki dijital yayın etkinliği düzenleyecek

Capcom, önümüzdeki haftalarda iki dijital yayın etkinliği planladığını açıkladı. İlk etkinlikte Dragon's Dogma 2 ve Kunitsu-Gami: Path of the Goddess oyunları tanıtılacak. İkinci etkinlikte ise Street Fighter 6 ve Exoprimal oyunlarına gelecek güncellemeler detaylandırılacak. Ayrıca Monster Hunter Now ve Monster Hunter Stories'in remastered versiyonları hakkında bilgi verilecek.