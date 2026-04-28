Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: 2025'te 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı

Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Şaban Kazdal'ın and içme töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gürlek ve yüksek yargı üyeleri katıldı.

Başkan Özkaya konuşmasında, adaletin hakkı esas almak olduğunu vurgulayarak, yargısal diyalog için bölge toplantıları düzenlediklerini ve genç hukukçulara staj imkanı sunduklarını belirtti. 2025 yılında bireysel başvuru sayısının 71 bin 175'e ulaştığını, karşılama oranının yüzde 111 olduğunu ve derdest dosya sayısının azaldığını ifade etti. Norm denetiminde 277 başvuru yapıldığını, 278 davanın karara bağlandığını ve karşılama oranının yüzde 100'ün üzerinde olduğunu söyledi. Siyasi parti mali denetiminde 164 dosyanın sonuçlandırıldığını, Yüce Divan davalarının biri hariç tamamlandığını ve siyasi parti kapatma davalarında hızlanma sağlandığını açıkladı.

Tören, Şaban Kazdal'ın yemin etmesiyle sona erdi.