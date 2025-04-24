Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, AYM'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

AYM Başkanı Özkaya; beraberindeki başkanvekilleri, üyeler ve raportörlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Özkaya'nın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Başkan Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkememizin 63'üncü kuruluş yıl dönümünde, başkanvekillerimiz, üyelerimiz ve raportörlerimizle birlikte huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Zatıalinizin önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini ve demokratik hukuk devleti ilkesini korumakla görevli olan Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bugün de insan haklarına dayalı anayasal düzenin teminatı olma sorumluluğunu azimle sürdürmektedir. Sizden aldığımız ilham ve rehberlikle, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da 'Türk Milleti Adına' verdiğimiz kararlarda, aziz milletimizin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için adalet ve hakkaniyet odaklı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, İstiklal Mücadelemizin aziz kahramanlarını, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla tarihe iz bırakan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."