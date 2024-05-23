Anayasa Mahkemesi, Cezaevindeki Görüş Kısıtlamalarının Aile Hayatına İhlal Olduğunu Kararlaştırdı - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, Cezaevindeki Görüş Kısıtlamalarının Aile Hayatına İhlal Olduğunu Kararlaştırdı

Anayasa Mahkemesi, Cezaevindeki Görüş Kısıtlamalarının Aile Hayatına İhlal Olduğunu Kararlaştırdı

Anayasa Mahkemesi, koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinde kalan 6 kişinin başvurusunu kabul ederek aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca 4 kişiye manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

23.05.2024 14:33
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ceza infaz kurumundaki görüşlerin kısıtlanması nedeniyle cezaevinde kalan 6 kişinin başvurusunu kabul ederek aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme ayrıca manevi tazminat talebinde bulunan 4 kişiye ayrı ayrı 30'ar bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce başsavcılıklara gönderilen 14 Mart 2020 tarihli yazı ile mahpusların açık ve kapalı görüş haklarının kullanımı ikinci bir yazıya kadar ertelenmişti. Genel Müdürlükçe 27 Mart 2020, 11 Nisan 2020, 30 Nisan 2020, 15 Mayıs 2020 tarihlerinde başsavcılıklara gönderilen yazılarda da kısıtlamanın aynı şekilde uygulanmasına devam edileceği ve mahpusların diğer hakları saklı kalmak üzere görüşlerin tüm ceza infaz kurumlarında 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelendiği belirtildi.

AYM'ye bireysel başvuru

Genel Müdürlük tarafından gönderilen 29 Mayıs 2020 tarihli yazıda açık ve kapalı görüş hakkına yönelik kısıtlamanın mahpusun belirleyeceği bir kişi ile ayda bir kez kapalı görüş yaptırılması şeklinde uygulanacağı ve mahpusların diğer hakları saklı kalmak üzere görüşlerin tüm ceza infaz kurumlarında 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendiği belirtildi. Genel Müdürlüğün 16 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihli yazıları ile söz konusu tedbirin aynı şekilde devam edeceği bildirildi. Genel Müdürlüğün 28 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile kısıtlamanın kapsamı değiştirilerek uygulama süresi uzatıldı.

İ.O., M.K., A.K., M.K., Y.Ç. ve Z.G. barındırıldıkları infaz kurumları idarelerinden haftalık açık ve/veya kapalı görüş yaptırılması talebinde bulundu ancak talepleri reddedildi. Bunun üzerine bu kişiler tarafından açık ve kapalı görüş hakkına getirilen kısıtlamalara karşı infaz hakimliklerine şikayet başvuruları yapıldı. Şikayetleri reddedilen bu kişiler daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Manevi tazminat ödenecek

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme ayrıca Y.Ç, İ.O, M.K. ve Z.G'ye ayrı ayrı 30'ar bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde "Somut olayda başvurucuların aile hayatına saygı hakkına yapılan müdahalenin salt idari makamların kararlarına dayandığı anlaşıldığından müdahalenin kanuni temelinin bulunmadığı değerlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Koronavirüs, İnsan Hakları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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