Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu'ndaki E-Tebligat Yetkisini İptal Etti

07.04.2026 01:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, Vergi Usul Kanunu'nun belirli bir maddesini iptal ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tanınan geniş yetkileri sona erdirdi. İptal, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşanan mağduriyetleri dikkate alarak yargıya erişim hakkı ve hukuki güvenlik ilkesi çerçevesinde değerlendirildi.

Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2026 tarihli kararıyla Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinin bir fıkrasını iptal etti. İptal edilen hüküm, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik tebligat yükümlülüğü getirme ve usul belirleme konusunda geniş yetki tanıyordu. Mahkeme, bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti ve iptal kararının yürürlüğe girmesi, Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonraya ertelendi.

E-tebligat sistemi, 2010 yılında hayata geçirildi ve Bakanlık, bu yetkiye dayanarak geniş mükellef gruplarını elektronik tebligat almaya zorunlu kıldı. Sistemde, mükelleflere tebligat yapıldığında kısa mesaj gönderiliyor ve 5 gün içinde açılmasa bile tebligat hukuken yapılmış sayılıyordu. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde dava sürelerinin kaçırılması gibi mağduriyetlere yol açtı.

Anayasa Mahkemesi, iptal kararını kanunilik ve hukuki güvenlik ilkesi, yetki devri sınırı ve yargıya erişim hakkı temelinde gerekçelendirdi. Mahkeme, idareye verilen yetkinin belirsiz ve sınırsız olduğunu, bu durumun mükelleflerin haklarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Karar, TBMM'ye yeni bir yasal düzenleme yapma ödevi verdi.

Pratikte, 9 aylık erteleme süresince mevcut e-tebligat sistemi yürürlükte kalacak, ancak Bakanlık yetkilerini kaybedecek. Mükelleflerin e-tebligat kutularını takip etme zorunluluğu devam ediyor. TBMM'nin bu süre içinde, mükellef haklarını koruyacak ve somut sorunları ele alacak yeni bir düzenleme yapması bekleniyor. Dijitalleşme sürecinde hukuki çerçevenin sağlam olması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

02:04
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 03:08:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.