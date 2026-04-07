Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu'ndaki E-Tebligat Yetkisini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2026 tarihli kararıyla Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinin bir fıkrasını iptal etti. İptal edilen hüküm, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik tebligat yükümlülüğü getirme ve usul belirleme konusunda geniş yetki tanıyordu. Mahkeme, bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti ve iptal kararının yürürlüğe girmesi, Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonraya ertelendi.

E-tebligat sistemi, 2010 yılında hayata geçirildi ve Bakanlık, bu yetkiye dayanarak geniş mükellef gruplarını elektronik tebligat almaya zorunlu kıldı. Sistemde, mükelleflere tebligat yapıldığında kısa mesaj gönderiliyor ve 5 gün içinde açılmasa bile tebligat hukuken yapılmış sayılıyordu. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde dava sürelerinin kaçırılması gibi mağduriyetlere yol açtı.

Anayasa Mahkemesi, iptal kararını kanunilik ve hukuki güvenlik ilkesi, yetki devri sınırı ve yargıya erişim hakkı temelinde gerekçelendirdi. Mahkeme, idareye verilen yetkinin belirsiz ve sınırsız olduğunu, bu durumun mükelleflerin haklarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Karar, TBMM'ye yeni bir yasal düzenleme yapma ödevi verdi.

Pratikte, 9 aylık erteleme süresince mevcut e-tebligat sistemi yürürlükte kalacak, ancak Bakanlık yetkilerini kaybedecek. Mükelleflerin e-tebligat kutularını takip etme zorunluluğu devam ediyor. TBMM'nin bu süre içinde, mükellef haklarını koruyacak ve somut sorunları ele alacak yeni bir düzenleme yapması bekleniyor. Dijitalleşme sürecinde hukuki çerçevenin sağlam olması gerektiği vurgulanıyor.