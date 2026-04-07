Anayasa Mahkemesi Elektronik Tebligat Sistemini İptal Etti

07.04.2026 09:50
Anayasa Mahkemesi, Vergi Usul Kanunu'ndaki elektronik tebligat sistemine ilişkin düzenlemeyi iptal ederek, mükelleflerin hak kayıplarına yol açan ve yargıya erişim hakkını sınırlayan uygulamaları sonlandırdı.

Vergi Usul Kanunu'na dayanarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan ve çeşitli idarelerce kullanılan elektronik tebligat sisteminin hataları ve hukuka aykırılıkları uzun süredir eleştiriliyordu. Başlıca eleştiriler arasında, sistemin tebliği idarenin sunucusuna koyup mükellefleri kontrol etmeye zorlaması, kapatılması mümkün olmayan bir sisteme kayıt zorunluluğu getirilmesi, tebliğlerin sms veya maille bildirilmemesi nedeniyle mükelleflerin habersizce hak kaybına uğraması, beş günde bir sisteme girme zorunluluğunun aşırı külfet oluşturması, tarafsız bir kuruluşun olmaması ve silahların eşitliği ilkesine aykırılık bulunması yer alıyordu.

Anayasa Mahkemesi, E. 2025/94 K. 2026/11 sayılı kararıyla Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinin 3. fıkrasındaki elektronik adres kullanma zorunluluğu ve usul esaslarını belirleme yetkisini iptal etti. Mahkeme, mükelleflerin elektronik adres kullanmaya ve tebligatları bu yolla kabul etmeye zorlanmasının yargıya erişim hakkını sınırladığını, temel ilkeler belirlenmeden geniş bir alanın yürütmeye bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ve bu konuların kanunla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. İptal kararı, idarenin kâğıt ve zaman tasarrufu gibi gerekçelerle savunulan sistemin hukuki zaafiyetlerini ortaya koydu ve mükelleflerin haklarını korumayı amaçladı.

